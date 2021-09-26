Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 22:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da minibüs şarampole devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
İbrahim Polat yönetimindeki minibüs, Kahta - Nemrut kara yolu Arsemia mevkisi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yapan minibüste Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemekten dönen üniversite öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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