Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 21:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Bitlis-Tatvan kara yolunda kamyonet ile otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan 8 kişi, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonette sıkışan kadın ile çocuk da AFAD ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Etiketler: Trafik Kazası AFAD
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