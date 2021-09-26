Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 20:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Takılan oltasını kurtarmak için gölete giren kişi boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de balık tutarken oltasının takılması üzerine gölete giren kişi boğuldu.
Beytullah Kılıç, Talas ilçesindeki Zincidere Göleti'nde balık tuttuğu sırada oltası takıldı.
Oltasını kurtarmak için girdiği gölette bir süre sonra gözden kaybolan Kılıç'ın boğulduğunu düşünen çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Kılıç'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Etiketler: Balıkçılık Boğulma UMKE
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