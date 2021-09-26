Off-road yarışlarını izlemek için gittiği Korgan Yaylası'ndan dönen Selahattin Alaycı'nın kullandığı motosiklet, Çayırkent Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Devrilen motosikletin sürücüsü Alaycı ile arkasında yolcu olarak bulunan E.P. yaralandı.

Alaycı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

E.P. ise Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.