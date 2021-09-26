Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 18:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik levhasına çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Korgan ilçesinde motosikletin trafik levhasına çarparak devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.
Off-road yarışlarını izlemek için gittiği Korgan Yaylası'ndan dönen Selahattin Alaycı'nın kullandığı motosiklet, Çayırkent Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.
Devrilen motosikletin sürücüsü Alaycı ile arkasında yolcu olarak bulunan E.P. yaralandı.
Alaycı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
E.P. ise Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Trafik Kazası
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