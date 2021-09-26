Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de bir binanın iki balkonu çöktü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kadıköy'de 5 katlı binanın iki balkonu henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Olay anında apartmanın bahçesinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
Kavuklu Hamdi Bey Sokağı'ndaki Erdem Apartmanı'nın 2. ve 3. katındaki iki balkon gürültüyle yıkılırken mahalle sakinleri evlerinden dışarı çıktı.
Kimsenin yara almadığı olayda itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken, beton parçaları bahçeye düştü, ağaçların dalları kırıldı.
Yıkılan balkonlardan sarkan demirlerin de belediye ekiplerince kesileceği öğrenildi.
Çökme anında apartmanın bahçesinde kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi.
Etiketler: İtfaiye
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