Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 17:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksici, polisin müdahalesiyle yaşama tutundu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da bir taksi şoförü, yabancı uyruklu 3 kişi tarafından dolandırıldı. Olay sonrası yardım istediği polis memuruyla peşlerine düştü ama bu kez de yolda kalp krizi geçirdi. Taksici, yardımına gelen polis memurunun çabasıyla yaşama tutundu.
İstanbul'da, taksici Cafer Okuyan, yabancı uyruklu 3 kişiyi Esenyurt'tan Sultangazi'ye götürdü. Ancak yolcular ücret ödemeden kaçtı.
Taksici, cadde üzerinde kornaya basarak yardım istedi. Yardımına, o sırada yakında bulunan bir polis memuru ile yanındaki arkadaşı yetişti.
Kaçan yolcuların peşine düştüler ama taksi şoförü bir süre sonra direksiyon başında kalp krizi geçirdi.
Polis memuru el frenini çekerek taksiyi durdurdu. Onu araçtan çıkarıp, hemen kalp masajına başladı.
Polis memurunun çabası sonuç verdi. Taksi şoförü hayata döndü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cafer Okuyan'ın, yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.
Etiketler: Polis
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