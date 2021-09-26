İstanbul'da, taksici Cafer Okuyan, yabancı uyruklu 3 kişiyi Esenyurt'tan Sultangazi'ye götürdü. Ancak yolcular ücret ödemeden kaçtı.

Taksici, cadde üzerinde kornaya basarak yardım istedi. Yardımına, o sırada yakında bulunan bir polis memuru ile yanındaki arkadaşı yetişti.

Kaçan yolcuların peşine düştüler ama taksi şoförü bir süre sonra direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

Polis memuru el frenini çekerek taksiyi durdurdu. Onu araçtan çıkarıp, hemen kalp masajına başladı.

Polis memurunun çabası sonuç verdi. Taksi şoförü hayata döndü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Cafer Okuyan'ın, yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.