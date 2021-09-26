Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 16:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada yurt genelinde kuzey bölgeler hariç yağış beklenmiyor. Sıcaklık ise mevsim normallerinde olacak. Gece gündüz sıcaklık farkı özellikle karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde hissedilecek.
Yurdun bazı bölgelerine mevsimin ilk karı yağdı. Yeni haftada ise yüksek kesimler dışında kar yağışı beklenmiyor.
Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, özellikle Doğu Karadeniz'in dağları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusundaki çok yüksek kesimlerde kar yağışı olabileceğini ama şehir merkezlerinde herhangi bir kar yağışı beklentisinin olmadığını söyledi.
Son tahminlere göre yurt genelinde güneşli ve açık hava etkili olacak. Ancak Salı günü Karadeniz bölgesinde yağış bekleniyor.
Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde seyredecek. Önümüzdeki hafta, karasal iklimin hakim olduğu bölgelerde gece gündüz sıcaklık farkı 10 dereceden fazla olacak.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji
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