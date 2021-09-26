Olay önceki gün Yalova’da meydana geldi. Bursa’nın Gürsu ilçesinde yaşayan Ahmet Dağ zor şartlarda biriktirdiğini söylediği 111 bin lira ile İstanbul Pendik’ten araba almak için Bursa şehirler arası otobüs terminalinden Yalova’ya giden otobüse bindi.

Daha sonra Yalova terminalinde otobüsten inen tahlisiz adam buradan bindiği dolmuş ile Yalova feribot iskelesine gelerek İdo feribotu ile İstanbul’a gitmek için yola çıktı.

Feribotta fark etti

Yaşlı adam Bindiği Yalova - Pendik feribotu seyir halindeyken bir anda içinde 111 bin lira paranın olduğu poşetin yanında olmadığını farketti. Panikle durumu hemen gemi personeline ileten yaşlı adam daha sonra aynı gemi ile Yalova’ya geri dönerek terminalinde kaybettiği para poşetinin bulunması için güvenlik kamera kayıtlarına bakılmasını istedi.

Yapılan incelemede yaşlı adamın yanında taşıdığı para poşetini Yalova Terminalinde bindiği dolmuşta düşürdüğü tespit edildi. Ancak yaşlı adamın bindiği dolmuşta yapılan incelemede içinde 111 bin lira para olan poşet bulunamadı.

"Bu parayı toplamak için yıllarca inşaatlarda çalıştım"

Ahmet Dağ paranın bir an önce bulunmasını beklediğini söyledi. "Ben bu parayı toplamak için yıllarca inşaatlarda çalıştım. Eşim evde hasta onu hastaneye götürmek için araba almaya karar verdim. Bir anlık dalgınlık sonucunda paramı kaybettim, inşallah helal süt emmiş biri paramı bulur ve bana getirir" dedi.