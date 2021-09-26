Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 16:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı
Karaman'ın Ayrancı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Turan Baykar yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs, Ayrancı ilçesine Ambar köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, Suriye uyruklu Casım el-Sice (60) kaza yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Karaman, Ayrancı ve Ereğli'deki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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