Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 16:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Isparta'da kayıp genç ölü bulundu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Isparta'nın Aksu ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.
Ailesine "gezmeye çıkıyorum" diyerek 23 Eylül'de evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Alişan Yılmaz'ın bulunması için polis, jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekipler, Zindan Mağarası yakınlarındaki kayalıklarda Yılmaz'ın cansız bedenine ulaştı.
Yılmaz'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi'nin morguna gönderildi.
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