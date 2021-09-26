Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 18:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da denize giren üniversite öğrencisi boğuldu
[Fotoğraf: DHA]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren iki gençten biri hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki sahile giden Niyazi Kılınç ve arkadaşı denize girdi.
Suda çırpınmaya başlayan Kılınç'ı kurtarmaya çalışan arkadaşı sonuç alamadı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri ile deniz polisi bölgeye sevk edildi.
Kılınç'ın cansız bedeni ekipler tarafından denizden çıkartılarak Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Etiketler: Boğulma
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