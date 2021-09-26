Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 18:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da aşı olanlara bisiklet ve tablet hediye edilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sakarya'da Karasu Belediyesince başlatılan kampanya ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı yaptıran 15-30 yaş grubundakilere kurayla bisiklet ve tablet hediye edilecek.
Karasu Belediyesi, ilçede koronavirüs aşısı yaptıran 15-30 yaş grubundakilere kurayla bisiklet ve tablet hediye edileceğini açıkladı.
Açıklamada, "Bisiklet ve tablet bizden, aşı oranını yükseltmek sizden. 15 ile 30 yaş arası gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz" sözleri kullanıldı.
Aşı olanlara kurayla iki bisiklet ve bir tablet hediye edileceği belirtilen açıklamada, "Aşı kampanyası, 6-30 Eylül tarihlerinde Karasu Devlet Hastanesi ve aile hekimliklerinde yapılacaktır" denildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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