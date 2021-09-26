Karasu Belediyesi, ilçede koronavirüs aşısı yaptıran 15-30 yaş grubundakilere kurayla bisiklet ve tablet hediye edileceğini açıkladı.

Açıklamada, "Bisiklet ve tablet bizden, aşı oranını yükseltmek sizden. 15 ile 30 yaş arası gençlerimizi aşı olmaya davet ediyoruz" sözleri kullanıldı.

Aşı olanlara kurayla iki bisiklet ve bir tablet hediye edileceği belirtilen açıklamada, "Aşı kampanyası, 6-30 Eylül tarihlerinde Karasu Devlet Hastanesi ve aile hekimliklerinde yapılacaktır" denildi.