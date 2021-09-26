9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından düzenleniyor.

Kurultay, 27-30 Eylül tarihleri arasında çevrim içi ortamda düzenlenecek ve TDK’nın YouTube hesabı üzerinden takip edilebilecek.

"Türkçemizi hassasiyetle korumalı ve sahiplenmeliyiz"

Kurultay’ın açılışı, Türk Dil Bayramı’nın da 89’uncu yılı olan 26 Eylül günü TDK’nın konferans salonunda düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurultay’ın açılışı vesilesiyle bir mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Eğitimde, kültürde, teknolojide, sanayide, ticarette olduğu kadar günlük iletişimde de Türkçenin geniş imkanlarını kullanmalı, onu hassasiyetle korumalı ve sahiplenmeliyiz. 9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Türkçenin hem tarihi inkişafının hem de güncel meselelerinin ele alınacağı dünya çapında bir faaliyet olarak gerçekleşecektir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı olarak Türkçemizin korunması için her türlü tedbiri almayı sürdüreceğiz. Tarihi zenginliklerimizi, kültürel mirasımızı bizlere aktaran Türk Dil Bayramı’nı canı gönülden tebrik ediyorum.”

"Dil giderse her şey gider"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurultay’a bir mesaj göndererek Türk Dil Bayramı’nı tebrik etti.

Ersoy mesajında, “Dil; hafızadır, benliktir, kimliktir. Dil giderse her şey gider” dedi. Bakan Ersoy ayrıca, Prof. Dr. Hamza Zülfikar’ın 80’inci yaş gününü kutladı. TDK tarafından Türk Dili’ne Hizmet Ödülü verilen Ukraynalı Türkolog Prof. Dr. Aleksandr Garkavets’e hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ersoy, kitaplarını TDK’ya bağışlayan Prof. Dr. Nevzat Gözaydın’a da şükranlarını iletti.

Kurultay’ın açılışında konuşan TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, TDK’nın çalışmalarından, projelerinden, kuruluş amaçlarından ve yakında çıkması planlanan eserlerden bahsetti.

[Grafik: TRT Haber/ Bedra Nur Aygün]

"Her dil bir dünyadır"

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu konuşmasına, Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30’uncu yılını kutlayarak başladı. Hekimoğlu, “Her dil bir dünyadır.” diyerek, bir dili korumanın kültürü ve kimliği de korumanın olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan da TDK’nın Konferans Salonu'nda düzenlenen açılışa katıldı. Alparslan konuşmalarında, Dil Bayramı’nı tebrik ederek, Prof. Dr. Hamza Zülfikar, Prof. Dr. Aleksandr Garkavets ve Prof. Dr. Nevzat Gözaydın’a teşekkür etti.

Programda, Prof. Dr. Aleksandr Garkavets'e Türk Dili'ne Hizmet Ödülü, 80'inci yaşına giren Prof. Dr. Hamza Zülfikar'a, "armağan kitabı" ve kitaplarını Türk Dil Kurumuna bağışlayan Prof. Dr. Nevzat Gözaydın'a teşekkür belgesi takdim edildi.

[Kolaj: TRT Haber]

9. Uluslararası Türk Dili Kurultayı’nın açılış programı, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.