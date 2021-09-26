Ulu Cami, Irgandı Köprüsü, İnkaya Ulu Çınarı...

Bu müzedeki her şey çikolatadan...

[Fotoğraf: AA]

8 ton çikolata kullanıldı

Bursa'nın turistik değerleri ile kentte yetişen tarihi kişiler canlandırıldı.

8 ton çikolata kullanılan müzenin tamamlanması 4,5 ay sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Çikolata müzesine yoğun ilgi

4 girişimcinin iş birliğiyle kurulan müze, 3 ayda 10 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Çikolata eserlerin korunması özel havalandırma koşullarıyla sağlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

İnkaya Ulu Çınarı'na 2 bin 100 kilogram çikolata harcandı

En çok çikolata ise 2 bin 100 kilogram ile İnkaya Ulu Çınarı için harcandı.

[Fotoğraf: AA]