Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 07:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bursa'nın en tatlı müzesi: 8 ton çikolata kullanıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın simge mekanları ve tarihi kişilikleri çikolata ile canlandırıldı. Bursa'da Çikolata Müzesi açıldı. Müze, 3 ayda 10 bin ziyaretçi ağırladı.
Ulu Cami, Irgandı Köprüsü, İnkaya Ulu Çınarı...
Bu müzedeki her şey çikolatadan...
[Fotoğraf: AA]
8 ton çikolata kullanıldı
Bursa'nın turistik değerleri ile kentte yetişen tarihi kişiler canlandırıldı.
8 ton çikolata kullanılan müzenin tamamlanması 4,5 ay sürdü.
[Fotoğraf: AA]
Çikolata müzesine yoğun ilgi
4 girişimcinin iş birliğiyle kurulan müze, 3 ayda 10 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Çikolata eserlerin korunması özel havalandırma koşullarıyla sağlanıyor.
[Fotoğraf: AA]
İnkaya Ulu Çınarı'na 2 bin 100 kilogram çikolata harcandı
En çok çikolata ise 2 bin 100 kilogram ile İnkaya Ulu Çınarı için harcandı.
[Fotoğraf: AA]
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