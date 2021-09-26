Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 02:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
4. Akra Caz Festivali başladı
[Fotoğraf: AA]
Caz tutkunları Antalya da buluştu. 4. Akra Caz Festivali açılış konseri dünyaca ünlü sanatçı Karsu ile başladı. Farklı tarzlarda müzikal performansların sergileneceği etkinlik 9 Ekim’de son bulacak.
Caz müziğinin ünlü isimleri sanatseverlerle buluşmaya başladı.
Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin ilk gecesinde Karsu sahne aldı.
Karsu’nun performansı caz meraklılarından tam not aldı.
[Fotoğraf: AA]
Festival 9 Ekim'e kadar sürecek
Festival boyunca farklı tarzlarda müzikal performanslar caz meraklılarını bir araya getirecek.
9 Ekim’de son bulacak festivalin kapanış konserinde dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say sahne alacak.
Festivalden elde edilecek gelirle ormanlar yeşertilecek
Festival çevreci yönüyle de ön plana çıkıyor. Etkinlikten elde edilen gelirin tamamı Manavgat ormanlarının yeşertilmesi için kullanılacak.
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