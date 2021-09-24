Çivi yazısıyla yazılan ve Akad dilinde olan “Gılgamış Rüya Tableti” olarak bilinen tablet, 1991'de Körfez Savaşı sırasında Irak'tan çalındıktan sonra sahte belgelerle birçok ülkeyi dolaştı.

2003 yılında ise yasa dışı yollardan ABD’ye girdi. 2014'teki bir açık artırmada Hobby Lobby şirketi tarafından 1 milyon 700 bin dolara satın alındı.

[Fotoğraf: Reuters]

17 bin tarihi eser Irak'a iade edilecek

Washington’da “İncil Müzesi”nde sergilenen tablete, iç güvenlik soruşturması kapsamında 2019 yılında el konuldu.

Irak’a iadesi için işlemleri tamamlanan tablet Washington’da düzenlenen törenle Iraklı yetkililere teslim edildi.

Irak yönetimi, çoğu 2003 yılındaki ABD işgali sırasında çalınan 17 bin tarihi eserin, ABD yönetimi tarafından iade edileceğini duyurmuştu.