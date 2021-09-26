İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST 2021'in kapanış gününde organizasyonun 2022'de Samsun'da düzenleneceğinin açıklanması kentte sevinçle karşılandı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından, "Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2022 yılında Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'umuzun ev sahipliğinde düzenlenecek" paylaşımını yaptı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali #Teknofest, 2022 yılında Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun’umuzun ev sahipliğinde düzenlenecek. pic.twitter.com/M6aIaTrg0q — Doç. Dr. Zülkif Dağlı (@zulkifdagli) September 26, 2021

Vali Dağlı, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en güzel yansımalarından TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da düzenlenmesi kararını alan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti'ne, Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'in gelecek yıl Samsun'da yapılacağının açıklanmasının kent için büyük bir müjde olduğunu söyledi.

"TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşıyoruz"

Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in, 2022'de Samsun'da düzenlenecek olmasından dolayı büyük bir heyecan ve gurur duyduklarını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ile T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a, paydaşlarına teşekkür ediyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yılında kurtuluş meşalesinin yakıldığı Milli Mücadele şehri Samsun'da böylesi dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapacak olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun, lojistiğiyle, coğrafyasıyla, tarihi geçmişiyle bu organizasyona hazır. Bugünden tezi yok 2022'de yapılacak TEKNOFEST hazırlıklarına başlayacağız. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız gerekiyor.

Valiliğimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve üniversitelerimiz ile birlikte büyük bir SAMSUN AİLESİ olarak 2022'de dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali #TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacağız. pic.twitter.com/laqDZ3Qe2L — Mustafa DEMiR (@mustafademirbsb) September 26, 2021

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST için Valiliğimiz, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, milletvekillerimiz, Ondokuz Mayıs ve Samsun Üniversitemiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK'lerimizle hep birlikte inşallah örnek bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Şehrimizin hem yurt içi hem de yurt dışı tanıtımındaki bu önemli fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Herkesi TEKNOFEST ışığının heyecanına ortak olmaya çağırıyoruz."

Gençler heyecanlı

Samsunlu gençlerden Emirhan Gözpınar, "Etkinliğe mutlaka katılmak istiyorum. Samsunlu gençlerin bu tür etkinliklere ihtiyacı var. Samsun'da teknolojik alanda çok kurslar ve etkinlikler yapılıyor. Bunun değerlendirmesini TEKNOFEST sayesinde daha iyi görebiliriz" dedi.

Gözpınar, etkinliği internet üzerinden takip ettiklerini belirterek, "TEKNOFEST ilgimizi çekiyor, İstanbul'da düzenlendiği için gitme fırsatımız olmuyor, öğrenciyiz. İnternetten takip ettiğimiz kadarıyla biliyoruz. Onlar bile bizi heyecanlandırıyor. Etkinliğin Samsun'da düzenlenecek olması, bizi aşırı derecede mutlu ediyor" diye konuştu.

Harun Buğra Başer de "TEKNOFEST ilgimi çekiyordu. Teknolojiyi seviyorum. Samsun'da düzenleniyor olması kent için büyük avantaj" görüşünü paylaştı.

TEKNOFEST'in Samsun'da düzenlenmesinin gurur verici olduğunu dile getiren Mustafa Soydaş, "Teknolojinin her alanda gelişmesi bizim için çok değerli. Özellikle ülkemiz adına gelişmesi daha da önemli. TEKNOFEST'in Samsun'da düzenlenmesi gurur verici" değerlendirmesinde bulundu.

Ayber Emir Biriz de TEKNOFEST'in İstanbul dışında farklı illerde düzenlenmesinin önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin ürettiği teknolojik yenilikleri yakından takip ettiğini, TEKNOFEST'e mutlaka katılacağını söyledi.