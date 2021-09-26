Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 23:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ö.K. yönetimindeki otomobil, Serpincik köyü girişinde menfeze düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan M.E.K. ve Z.K. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Ünirversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:35
- 00:20
- 23:36
- 23:49
- 23:28
Sıradaki Haber
Domuz sürüsünün neden olduğu kazada 6 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz