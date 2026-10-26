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Türkiye
TRT Haber 26.10.2026 10:16

Yağışlı hava hafta boyunca yurdu etkisi altına alacak

Türkiye, yeni haftaya batı bölgelerden başlayacak yağışlı havanın etkisi altında giriyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları batı kesimlerde düşerek mevsim normallerinin altına gerileyecek. İstanbul ve Ankara'da salı gününden itibaren sağanak beklenirken İzmir'de yağış hafta boyunca sürecek.

Yağışlı hava hafta boyunca yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurdun batı kesimlerinin hafta başından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini söyledi.

Pazartesi günü Marmara Bölgesi'nin batısı, kıyı Ege ve Batı Akdeniz’in batısındaki yağışların özellikle İzmir’in güneyinde, Aydın’ın çevrelerinde, Muğla’da ve Antalya’nın batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Yağış serinlik getirecek

Yağışlı hava salı günü yurdun büyük bölümüne yayılacak. Çarşamba günü de özellikle Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağış sürecek. Perşembe ve cuma günleri de yurt genelinde aralıklarla yağış bekleniyor.

Yağışla birlikte sıcaklıklar da düşecek. Özellikle batı kesimlerde hava sıcaklığının hafta boyunca mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde olacak.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Ankara, İstanbul ve İzmir bu hafta yağmurlu

Macit, üç büyükşehirde de yağışlı hava etkisini göstereceğini aktardı:

"İstanbul’da salı günü özellikle yağışların yer yer kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Ankara’da da salı, çarşamba, perşembe dahil olmak üzere 3 gün yağışlarımız devam edecek. İzmir’de de sağanak ve gök gürültülü sağanağın aralıklarla önümüzdeki hafta boyunca devam edeceğini tahmin ediyoruz."

Yetkililer, kuvvetli yağış beklenen bölgelerde sel ve su baskını riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. 

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