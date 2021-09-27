Ahmet Dağ, hasta eşinin tedavisi ve İzmit'te üniversitede okuyan oğlunun masraflarını karşılamak için aracını sattı. Satıştan elde ettiği parayı bir poşete koyarak Bursa'dan otobüsle Yalova'ya gitti.

Daha sonra minibüsle iskeleye geçen Ahmet Dağ, feribota bindiğinde parasının yerinde olmadığını fark etti. Durumu hemen polise bildirdi.

100'den fazla kamera görüntüsü incelendi

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, feribot iskelesinin olduğu alandan başlayarak 100'den fazla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve iş yeri kameralarını inceleyerek, yabancı uyruklu bir kişinin para poşetini aldığını tespit etti.

Şüphelinin adresine giden ekipler, 111 bin lirayı buldu, zanlı gözaltına alındı.

Parasının iki gün sonra bulunduğunu öğrenen Ahmet Dağ emniyet güçlerine teşekkür etti.