Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 05:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil beton bariyerlere çarpıp yandı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Bornova ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyerlere çarptı. Kaza sonrası otomobilde yangın çıktı. 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Karacaoğlan Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde Emre A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyerlere çaptıktan sonra alev aldı.
Savrulan otomobildeki sürücü ile yolcu olarak bulunan Erkan A. ve Yasin A. yaralanırken, Can Azad Yıldız hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: AA]
1'i ağır 3 kişi yaralandı
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Emre A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Yıldız'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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