Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 03:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Freni boşalan kamyon 9 araca çarparak durabildi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Güngören'de freni boşalan kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 9 araca çarptı. Kaza sonrası kamyon sürücüsü yara almazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Güngören Akıncılar Mahallesinde gece saatlerinde, Alper Karanfil yönetimindeki kuru gıda yüklü kamyonun fren havası Çeliktürk Caddesi'nde boşaldı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, park halindeki önce bir kamyonete ardından da 8 otomobile çarptı.
Kaza sonrası kamyon sürücüsü yara almazken, park halindeki araçlarda hasar oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı
Gürültüye evlerinden çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kaza sonrası kamyon, fren havasının tekrar dolmasının ardından sürücüsü tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Polis Trafik Kazası
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