İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 51 "gizli soruşturmacı" görevlendirilerek, 56 şüpheli tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışmada İstanbul'un Beyoğlu, Fatih, Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenler, Bahçelievler, Beşiktaş ilçeleriyle Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun'da tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: DHA]

Bonzai, kokain, metamfetamin ve hint keneviri ele geçirilen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.