Haber Giriş: 27 Eylül 2021 Pazartesi 06:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
5 kentte uyuşturucu tacirlerine operasyon: 32 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 5 kentte yapılan operasyonlarda 32 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 51 "gizli soruşturmacı" görevlendirilerek, 56 şüpheli tespit edildi.
[Fotoğraf: DHA]
"Torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışmada İstanbul'un Beyoğlu, Fatih, Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenler, Bahçelievler, Beşiktaş ilçeleriyle Batman, Diyarbakır, Manisa ve Giresun'da tespit edilen zanlıların yakalanması için operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: DHA]
Bonzai, kokain, metamfetamin ve hint keneviri ele geçirilen eş zamanlı operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul Narkotik Polis Uyuşturucu
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