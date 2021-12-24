Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da, trafik ışıklarında bekleyen tıra çarpan otomobildeki sürücü ile eşi ve 2 çocuğu ağır yaralandı. Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Saruhanlı'da, Mahmut Kaya'nın kullandığı otomobil, Manisa-Akhisar kara yolunun Nuriye Mahallesi kavşağındaki trafik ışıklarında bekleyen İsmail E. idaresindeki tıra çarptı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan sürücü, eşi ve oğulları sağlık ekiplerine teslim edildi.
Akhisar ve Saruhanlı'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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