Geçen ay Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi'nin içinde bulunduğu otomobil, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında aynı yönde seyreden bir kamyona arkadan çarpmış ve 4 kişi de hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından tır, kamyon ve kamyonetlerin tampon ve koruma demirleri tekrar gündeme geldi. Uzmanlar bazı sürücülerin muayene öncesi tampon ve koruma demiri taktırdıklarına, daha sonra bunları çıkardıklarına dikkat çekiyor.

Hatalı tamponlardan dolayı emniyet kemerli olunsa bile tır ya da kamyonun altına giren araçtakilerin ölüm riski artıyor.

"Otomobilin en zayıf noktası tavan kısmı"

Yol ve Sürüş Güvenliği Uzmanı Mert İntepe, denetimin önemini vurguladı:

"Bu araçları sürücüler muayeneye götürdüklerinde arka tamponlarını çıkarıyorlar ya da muayene için takıyorlar, sonra çıkarıyorlar. Siz frensiz ya da fren yaparak kamyona arkadan çarpıyorsunuz. Belki o kamyon yanlış yerde durdu. Bu olabilir. Ama siz de yanlış hızda geliyorsunuz, bu da olabilir. Trafik kazası penceresinden baktığınızda arkadan vuran suçlu. Ama dört kişi hayatını kaybetti. Emniyet kemeri takılı olarak öldüler. Kamyon arkasına girdiğiniz zaman, otomobilin en zayıf noktası olan tavan kısmı arkaya doğru katlanıyor. Kaza, faciayla sonlanıyor."

"Uzatılmış, güçlü tamponlara ihtiyaç var"

İntepe, "Tampon yüksekliği dediğimizde gerçekten bir standardı var bu işin. Hukuki ve kanuni tarafı var. Eğer yükseltilmiş bir dorse, uzatılmış bir dorseyle hareket ediyorsanız facia kaçınılmaz. Uzatılmış bir tampon lazım. Hafif ticariden, ağır vasıtaya kadar hepsinin denetimi eksik, tamponları yanlış" dedi.

Mert İntepe, doğru tampon yapısının nasıl olması gerektiğini anlattı:

"Tamponun bittiği yerle artık arabanın giremeyeceği kadar bir mesafe kalması gerekiyor ki, fren yaptığınızda da çarptığınızda bu sizi arabanın altına almasın. En büyük sorun da burada başlıyor. Emniyet kemeriniz varken de hayatınızı kaybediyorsunuz. Altına giriyorsunuz çünkü burada bir yer var tampon olmadığı zaman."