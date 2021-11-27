İnsani Yardım Vakfı İHH gönüllülerinin olduğu otomobil Bursa'da yapılacak bir programa katılmak üzere İstanbul'dan yola çıktı.

Otomobil, sabah saatlerinde İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Selçukgazi Viyadüğü yakınında aynı yönde seyreden bir kamyona arkadan çarptı.

Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Yusuf Taha Göktaş ve Tarık Kesekçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaşamını yitirenlerden biri Baykar'ın uçak mühendisi Tarık Kesekçi idi. Genç mühendis, İHA ve SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak görev yapmıştı.

Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol almıştı.

Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşımda, Tarık Kesekçi'yi "Vatansever, idealist, iyi ahlaklı" olarak tanımladı."Akıncı'da birlikte çok sabahladık. Vatan sana minnettardır" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Vatansever, idealist, iyi ahlaklı, gayretli, şuurlu, @T3Vakfi'mızda yetişen ve çok sevdiğim mühendis kardeşim Tarık Kesekçi, Hâkk'a yürüdü.



AKINCI'da birlikte çok sabahladık.



Allah rahmet eylesin. Mekânın cennet olsun.



Vatan sana minnettardır.



Seni çok özleyeceğim kardeşim... https://t.co/Gtv06u73yx — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 27, 2021

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Üzüntümüz büyük" ifadesini kullandı.

Bursa'da geçirdikleri elim trafik kazası neticesi vefat eden Genç İHH teknoloji ekibinden Kaan Talip Tığlı, Murat Can Kaya, Tarık Kesekci ve Yusuf Taha Göktaş kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Üzüntümüz büyük, Rabbim hepimize sabırlar versin. — Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) November 27, 2021

Kağan Tığlı ve Murat Can Kaya'nın cenazeleri yarın İstanbul'da toprağa verilecek. Tarık Kesekçi Nevşehirde, Yusuf Taha Göktaş da Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlanacak.