Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 'sarı benekli semender' görüldü
[Fotoğraf: İHA]
Adana'nın Pozantı ilçesinde "Türk semenderi" olarak bilinen ve nesli tükenme tehdidi altında olan "sarı benekli semender" görüldü.
Adana'nın Pozantı ilçesinde yürüyüş yapan Harun Yücel, yolda yürürken "Türk Semenderi" olarak bilinen hayvan ile karşılaştı.
Bir süre semenderin yanında bekleyen Yücel, yoldan güvenli şekilde geçmesini sağladı.
Yücel, yaptığı açıklamada, semenderi ilk gördüğünde çekinerek yaklaştığını anlattı:
"Son yıllarda nesli tükenmekte olduğunu öğrendim. Her yıl bu mevsimde Pozantı'da dere kenarlarında gördüğüm bir sürüngen."
Etiketler: Adana Doğal Yaşam
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