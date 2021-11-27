Otomobiliyle drift yapan K.C.A. isimli genç, drift yaparken Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibi ile burun buruna geldi.



Trafik polislerini karşısında gören K.C.A., dur ihtarına uymayarak kaçarken, tüm olanlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



7 bin 14 lira ceza kesildi

Sanayi Sitesi içerisinde kısa süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından durdurulan aracı kullanan K.C.A.'ya drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve trafik polisinin dur ihtarına uymamak suçlarından 7 bin 14 lira ceza kesildi.