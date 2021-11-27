Haber Giriş: 27 Kasım 2021 Cumartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Drift yaparken polis ekipleriyle burun buruna geldi
Antalya Manavgat'ta yolun ortasında drift yapan sürücünün karşısına polis çıktı. Kaçmak isteyen sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı.
Otomobiliyle drift yapan K.C.A. isimli genç, drift yaparken Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibi ile burun buruna geldi.
Trafik polislerini karşısında gören K.C.A., dur ihtarına uymayarak kaçarken, tüm olanlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
7 bin 14 lira ceza kesildi
Sanayi Sitesi içerisinde kısa süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından durdurulan aracı kullanan K.C.A.'ya drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve trafik polisinin dur ihtarına uymamak suçlarından 7 bin 14 lira ceza kesildi.
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