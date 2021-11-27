Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata kadar birçok alanda eğitim verildi. MHP'nin Siyaset ve Liderlik Okulu'ndan bugüne kadar 524 kişi mezun oldu.

Siyaset ve Liderlik okulu 2009 yılında kuruldu. Dersler MHP Genel Merkezindeki sınıflarda görülüyor. Program güz ve bahar döneminde uygulanıyor.

17. dönem başvuruları sürüyor

17'nci dönem dersleri mart ayında başlayacak. Hali hazırda 16'ncı dönem eğitimleri sürüyor. Eğitimler hafta sonları ücretsiz olarak veriliyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç, konuya ilişkin şunları kaydetti;

Amacımız Türk tarihini iyi bilen milli ve manevi değerlere haiz ve bütün bu bilgilerle bütün bu donanımlarla geleceği yakalayabilmek. Çağa yön verebilmek. Bu çağa yön verebilecek gençlerimizi yetiştirmek.

Son dönem gündemimizde yer alan siyasette yer alan ya da Türkiye gündeminde yer alan meseleler gibi çok geniş bir yelpazede biz gençlerimizi eğitmeye ve öğretmeye çalışıyoruz. Bunun gayreti içindeyiz.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Divan Üyeleri olmak üzere yani genel başkan yardımcılarımız olmak üzere MYK ve MDK üyelerimiz yine alanında uzman üniversitelerimizde yer alan akademisyenlerimiz hocalarımız derslerimize geliyorlar.