Sakarya'da gece başlayan sis sabah saatlerinde etkisini artırdı. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle, yola çıkan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Düzce kent merkezinde de sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

Atatürk Bulvarı, İstanbul ve Mimar Sinan caddeleri ile Düzce-Kalıcı Konutlar bağlantı yolu ve D-655 kara yolu, D-100 kara yolunun Çoban, Öztürkler ve Soğancı mevkilerinde etkili olan siste, sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik ekipleri uyardı

Kontrollerini artıran trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları, hız yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentlerde, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.