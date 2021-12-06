Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde yaşandı. Ş.H. yönetimindeki kamyon, Beyşehir'den Konya istikametine doğru seyir halindeyken Bayındır Mahallesi yol ayrımında, köy yolundan kavşağa çıkmak isteyen 73 yaşındaki A.T. idaresindeki römork takılı traktörle çarpıştı. Traktöre çarpmamak için direksiyon kıran ancak engel olamayan kamyon sürücüsü, refüje çıkarak durabildi. Kazada traktör sürücüsü ile traktörden yola savrulan 73 yaşındaki eşi Ayşe T. yaralandı.

Yaralı çift, olay yerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı Ayşe T., acil serviste yapılan müdahale sonrasında durumunun ağır olması ve hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.