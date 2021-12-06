Ankara'da, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi için sahte, kaçak içki üretim ve ticaretine yönelik denetimleri arttırdı.

Ekipler, Yenimahalle ilçesinde bir depoya baskın düzenledi.

Yapılan aramada, sahte veya kaçak içki üretiminde kullanılacağı belirlenen, 9 ton etil ve metil alkole el konuldu.

Olayda gözaltına alınan bir şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürüyor.