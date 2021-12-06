Haber Giriş: 6 Aralık 2021 Pazartesi 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da sahte içki operasyonu: 9 ton alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da, yılbaşı öncesi sahte içki yapımında kullanılmak üzere hazırlandığı belirlenen 9 ton etil ve metil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Ankara'da, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri, yeni yıl öncesi halk sağlığının korunması ve vergi kaçakçılığının önlenmesi için sahte, kaçak içki üretim ve ticaretine yönelik denetimleri arttırdı.
Ekipler, Yenimahalle ilçesinde bir depoya baskın düzenledi.
Yapılan aramada, sahte veya kaçak içki üretiminde kullanılacağı belirlenen, 9 ton etil ve metil alkole el konuldu.
Olayda gözaltına alınan bir şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürüyor.
Etiketler: Ankara Polis Sahte Alkol Sahte İçki
Son Haberler
- 11:43
- 11:49
- 11:40
- 11:35
- 11:35
Sıradaki Haber
Eşini öldürdü, intihara kalkıştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz