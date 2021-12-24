Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, sosyal medyadan yatırım vaadiyle dolandırıldığını belirten kişilerin şikayeti üzerine harekete geçti.

Ekipler, "hacker" olarak tabir edilen şüpheliler tarafından sosyal medya fenomenlerinin, tüzel kişilerin ve çok sayıda takipçisi bulunan makam sahiplerinin sosyal medya hesaplarının ele geçirildiğini, buradan haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

30 soruşturma dosyası birleştirildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki ekipler, ülke genelindeki 30 soruşturma dosyasını birleştirip, şüphelilerin kimliğini belirledi.

Bugün düzenlenen "Şehit Selçuk Paker" isimli operasyonla; Diyarbakır, Isparta, Ankara, Mersin, Tekirdağ ve İzmir'de eş zamanlı baskın yapıldı.

Dolandırıcılık eylemlerini organize ettiği değerlendirilen M.M.A.'nın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda cep telefonu ve sim kartı bulundu

Isparta'da gözaltına alınan M.M.A.'nin adresinde yapılan aramada 2 kilo esrar, 3 hassas terazi, cep telefonu ve dolandırıcılık eyleminde kullanılan muhtelif banka kartları bulundu.

Polis, 19 adreste yaptığı aramalarda toplam 24 cep telefonu, 29 sim kart, 31 banka kartı, 1 hafıza kartı ve 3 flash bellek ele geçirdi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.