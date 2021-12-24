Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 16:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta 2 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: DHA]
Kahramanmaraş'ta jandarmanın terör örgütü DEAŞ'a düzenlendiği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'de DEAŞ içinde silahlı eyleme katılan M.K. ve V.H.'nin Kahramanmaraş'ta olduğunu belirledi.
Adresleri tespit edilen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve V.H. tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ Kahramanmaraş
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