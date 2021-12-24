Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında 3 kardeş hayatını kaybetti

Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.

Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.

Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.