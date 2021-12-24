Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ev yangını: 3 kardeş hayatını kaybetti
[Fotoğraf: TRT Haber]
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir evde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, evde bulunan 3 kardeşin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Soğuksu Sokak'taki müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında 3 kardeş hayatını kaybetti
Eve giren ekipler, 3 çocuğun öldüğünü belirledi.
Kardeş olan çocuklardan birinin 3, ikizlerin ise iki yaşında oldukları öğrenildi.
Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada çıktığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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