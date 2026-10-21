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Ekonomi
TRT Haber 21.10.2026 00:32

SPK: Pusula, Alnus ve Bulls yatırım şirketlerinin faaliyetleri durduruldu

SPK'dan yapılan açıklamada, Pusula, Alnus ve Bulls yatırım şirketlerinin faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

SPK: Pusula, Alnus ve Bulls yatırım şirketlerinin faaliyetleri durduruldu

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