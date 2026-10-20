Türkiye öncülüğünde 4 ülkeden savunmada yakın iş birliği

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye, savunma sanayiinde geliştirdiği yüksek teknolojili kabiliyetleri dost ve müttefik ülkelerle stratejik ortaklıklara dönüştürmeyi sürdürüyor.

SSB koordinasyonunda yürütülen süreç; platform satışının ötesine geçerek tedarik zincirlerinin bütünleşmesini, ortak Ar-Ge çalışmalarını ve karşılıklı teknoloji transferini hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde dış politikanın temel taşıyıcı unsurlarından biri haline gelen savunma diplomasisi, SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün döneminde ivme kazanan seri üretim ve ihracat vizyonuyla küresel ölçekte derinleşiyor.

İhracatın yüzde 55'inden fazlası son 4 yılda gerçekleşti

Açıklamada yer verilen Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçıları Birliği (SSİ) verilerine göre sektör, 2012-2026 döneminde (2026'nın ilk 9 ayı dahil) yaklaşık 54 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Sektörün ihracat grafiğindeki tarihi yükselişe ilişkin şunlar kaydedildi;

2023-2026 döneminde gerçekleştirilen 30 milyar doları aşkın ihracat, son 14 yılda yapılan toplam savunma ve havacılık ihracatının yüzde 55’inden fazlasını oluşturdu. Sektör ihracatı, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 48 artarak 10 milyar dolar barajını aştı. Son 12 aylık ihracat performansı ise ilk kez 11 milyar dolar seviyesini geride bıraktı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre Türkiye, son 5 yılda silah ihracatını yüzde 122 artırarak dünyanın en büyük 11'inci tedarikçisi konumuna yükseldi. Sektör ihracatının yüzde 56'sı ise NATO müttefiklerine yapıldı.

Mutabakat sahada kanıtlanmış projelerin üzerine inşa ediliyor

Doha'da imzalanacak mutabakat zaptının taraflarından Katar, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında uzun süredir işbirliği yürüttüğü ülkeler arasında bulunuyor.

Katar Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılan Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), zırhlı araçlar ve hücumbotlar, iki ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğinin öne çıkan örneklerini oluşturuyor.

Katar Savunma Bakanlığı iştiraki Barzan Holding ile ASELSAN, STM ve MKE gibi Türk savunma sanayisi şirketleri arasında da geçmiş yıllarda çeşitli işbirliği anlaşmaları imzalandı.

ASELSAN ile Barzan Holding ortaklığında Katar'da kurulan BARQ şirketi aracılığıyla Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (SARP) ve elektro-optik cihazların montaj, üretim ve kalibrasyon faaliyetleri Katar'da gerçekleştirilmeye başlandı.

Türk şirketlerinin Katar'da hayata geçirdiği projeler, üçüncü ülkelere de savunma sanayisi çözümleri sunulmasına imkan sağlıyor.

Pakistan ile MİLGEM projesinde işbirliği, Endonezya ile ortak tank üretimi

Türkiye ile Pakistan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin önemli örneklerinden birini PN MİLGEM (Babur Sınıfı) Korvet Projesi oluşturuyor.

ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen proje kapsamında 4 korvetin ilk ikisi İstanbul'da, diğer ikisi ise Pakistan'daki Karaçi Tersanesi'nde inşa edildi.

Proje çerçevesinde Karaçi Tersanesi'nin üretim altyapısı modernize edilirken, gemi inşa ve donatım mühendisliği alanlarındaki kabiliyetler de yerel iş gücüne aktarıldı. Böylece proje, deniz platformlarının tedarikinin yanı sıra Pakistan'ın yerel üretim kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sağladı.

Türkiye ile Endonezya arasındaki savunma sanayisi işbirliğinde ise KAPLAN MT Orta Sınıf Tank Geliştirme Projesi öne çıkıyor.

SSB ile Endonezya Savunma Bakanlığı arasında imzalanan devletlerarası anlaşma kapsamında hayata geçirilen KAPLAN MT, Türk savunma sanayi şirketi FNSS ile Endonezyalı PT Pindad tarafından ortak tasarımla geliştirildi.

FNSS tarafından üretilen prototipler ve ilk seri üretim tanklar Endonezyalı kullanıcılara teslim edilirken, teknoloji transferi kapsamında tankların üretimi Endonezya'da PT Pindad tarafından sürdürülüyor.

Doha'da atılacak imzalarla birlikte Türkiye, dost ve müttefikleriyle kurduğu savunma sanayii ortaklıklarını ikili düzeyden çok taraflı ve entegre bir üretim ağına taşımış olacak. Dört ülke arasında imzalanacak mutabakat zaptının, mevcut işbirliklerinin geliştirilmesine ve savunma sanayi alanında yeni ortak projelerin önünün açılmasına katkı sağlaması bekleniyor.