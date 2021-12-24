Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 15:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amasya'da 1200 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen operasyonda 1200 litre kaçak içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya kaçak içki sürmeye çalışanların önlenmesi için çalışma başlattı.
Bu kapsamda bir şüphelinin kaçak içki ürettiği bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, Karatepe köyünde belirlenen eve operasyon düzenledi.
Operasyonda 1200 litre kaçak içki ele geçirildi. Adreste yakalanan M.E. gözaltına alındı.
Etiketler: Amasya Kaçak İçki
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