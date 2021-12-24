Keçiören ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Balmumu Sokak'ta kanalizasyon çalışması sırasında yolun bir kısmı çöktü.

Keçiören’de yol çalışması esnasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 1 kişi kurtarıldı. Son durumu @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı.https://t.co/9zy9o1Ae60 pic.twitter.com/TPixF29o33 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 24, 2021

Çalışmada görevli bir işçinin toprak altında kalması sonucu olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, hayatta olduğunu tespit ettikleri işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Kurtarma çalışması nedeniyle Balmumu Sokak, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından göçük altından çıkarılan yaralı işçi Çelikli, ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.