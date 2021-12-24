Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 14:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta su samuru görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta etkisini sürdüren soğuk hava ilginç görüntülere yol açtı. Sular altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi ortaya çıktı, Pusat-Özen Barajı'nda güneşlenen bir su samuru görüntülendi.
Hafik'de etkili olan soğuk hava nedeniyle Pusat-Özen Barajı'nın yüzeyi kısmen buz tuttu. Buzların üzerinde güneşlenen bir su samuru görüntülendi.
Madenköy, Pusat Deresi ve Madenköy Çayı üzerine baraj kurulması nedeniyle Devlet Su İşleri tarafından tamamen boşaltılmıştı.
1 kilometre yukarıya taşınan köyün sular altında kalan eski yerleşim yerindeki caminin minaresi de suların çekilmesiyle ortaya çıktı.
Etiketler: Barajlar Doğal Yaşam Sivas
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