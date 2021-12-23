Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, günün en düşük sıcaklığı Sivas'ın İmranlı ilçesinde sıfırın altında 26,6 derece olarak kayıtlara geçti.

İmranlı'yı Kayseri takip etti

Şu an Türkiye'nin en soğuk yeri olan İmranlı'yı sıfırın altında 26,4 derece ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi takip etti.

[Fotoğraf: AA]

Hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde ise eksi 23,9, Tekman ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyünde de eksi 23,5 olarak kaydedildi.

Sivas merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oldu.

