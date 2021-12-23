Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas eksi 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın İmranlı ilçesi, dün gece sıfırın altında 26,6 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri olarak kayıtlara geçti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, günün en düşük sıcaklığı Sivas'ın İmranlı ilçesinde sıfırın altında 26,6 derece olarak kayıtlara geçti.
İmranlı'yı Kayseri takip etti
Şu an Türkiye'nin en soğuk yeri olan İmranlı'yı sıfırın altında 26,4 derece ile Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi takip etti.
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklığı Erzurum'un Tekman ilçesi Hacıömer köyünde ise eksi 23,9, Tekman ilçesi ve Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyünde de eksi 23,5 olarak kaydedildi.
Sivas merkezde hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, diğer ilçelerde de soğuk hava etkili oldu.
Etiketler: Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Sivas
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