"Kripto para dolandırıcılığı"ndan yakalanan şüphelinin eşine ait 9 araca el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Beşiktaş'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli R.J.S. ile eşi A.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Soruşturmanın devamında, şüphelinin eşi adına kayıtlı olduğu belirlenen 9 araca el konuldu. Araçlar, işlemlerin ardından otoparka çekildi.

Öte yandan, şüphelinin gözaltına alınan 3 korumasının da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ne olmuştu?

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, MİT desteğiyle uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada, yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.J.S'nin Beşiktaş'ta olduğu belirlenmiş, tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler R.J.S. ile eşi A.K. gözaltına alınmıştı.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin korumalığını yapan 3 kişinin, Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de 15 ayrı adresi kullandığı tespit etmiş, düzenlenen operasyonda 3 zanlı da yakalanmıştı.

Yapılan iki operasyon sonrası adreslerdeki aramalarda ise 7 milyon 150 bin dolar, 160 bin lira, çok sayıda lüks saat, çanta, ziynet eşyası, 6 soğuk cüzdan, 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, 400 mermi, ⁠11 bilgisayar kasası, 12 dizüstü bilgisayar, 19 harici disk, 46 USB bellek ele geçirilmişti.