Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta insansız hava aracı kullanımı 3 gün süreyle yasaklandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünce, insansız hava araçlarının kent genelinde kullanımının 3 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "24 Aralık 2021 Cuma 00.01'den 26 Aralık Pazar saat 23.59'a kadar, genel güvenlik ve asayişin sağlanması maksadıyla Kahramanmaraş il geneli mülki idare sınırları içerisinde, her ne amaçla olursa olsun her çeşit insansız hava aracının uçurulması valilik oluru ile yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş İnsansız Hava Aracı (İHA)
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