Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari iki hükümlü yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Nevşehir'de, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, adli makamlarca "hırsızlık" suçundan hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan E.Y. ile "çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan 6 ay 20 gün hapse mahkum M.B'yi yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir
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