Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da çıkan silahlı kavgada, 1 kişi yaralandı.
Karaman'da S.E. (18), Hamidiye Mahallesi Sanayi Sitesi 680. Sokaktaki bir iş yerinde Ş.K. (17) ile tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda, S.E. pompalı tüfekle Ş.K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayarak kaçtı.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olay sonrası kaçan S.E.'yi gözaltına aldı.
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