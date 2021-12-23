Manavgat'ta uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 4 suç kaydı bulunan K.Ş. ve 1 suç kaydı bulunan H.A.Ş.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi alındı. Bunun üzerine Manavgat İstihbarat, Manavgat Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) timi, Side Jandarma Karakol Komutanlığı ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

217 bin liralık laboratuvar malzemesi

Sarılar mahallesinde 2 ayrı adreste yapılan aramada, 2 uyuşturucu yetiştirme laboratuvarı, 21 kilo 500 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, 15 tabancaya ait fişek, 3 hassas terazi, yaklaşık 50 bin suç geliri, 217 bin lira değerinde çok sayıda laboratuvar malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

[Fotoğraf: İHA]

Şüpheli K.Ş. ve H.A.Ş., "uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak, yasa dışı ekim ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlamalarıyla gözaltına alındı.