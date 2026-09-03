Karabük'te dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için binada çalışma yaptı.