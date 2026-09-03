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Türkiye
AA 03.09.2026 01:37

Karabük'te dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Karabük'te apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te dairede çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Bahçelievler Mahallesi 115. Cadde'de bulunan 5 katlı bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bina sakinleri tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için binada çalışma yaptı.

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