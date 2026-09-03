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Türkiye
AA 03.09.2026 00:08

Batan gemiden kurtarılan hamile kadın, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarıldıktan sonra Lefkoşa'da tedavi gören 8 aylık hamile kadın, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bakan Memişoğlu, "Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Batan gemiden kurtarılan hamile kadın, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi

KKTC'deki gemi kazasından kurtarılan 8 aylık hamile Menekşe Nur Akkaya Gökdaş, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesindeki tedavisinin ardından, ailenin talebi üzerine ambulans uçakla Kocaeli'ye nakledildi.

Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak, KKTC Ercan Havalimanı'na inerek hastaneden doktor eşliğinde ambulansla getirilen hamile kadını aldıktan sonra Türkiye'ye doğru havalandı.

Menekşe Nur Akkaya Gökdaş'a, ambulans uçakta eşi Volkan Gökdaş refakat etti.

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Volkan Gökdaş, kazanın ilk anından itibaren kendileriyle ilgilenilmesi, ambulans uçak taleplerinin karşılanması ve diğer işlemler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Gökdaş, bekledikleri kız bebeğin adının Deniz Ecem olmasını planladıklarını ancak gemi kazasının ardından doğacak çocuklarına Alara ismini verme kararı aldıklarını söyledi.

"Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ambulans uçakla Kocaeli'ne nakledilen hamile kadın ile ilgilidi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

 

Kemal Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Girne açıklarında meydana gelen feribot kazasından etkilenen 35 haftalık gebe vatandaşımızı, sağlık ekiplerimizin gözetiminde ambulans uçakla Kocaeli'ye naklettik. Hastamızın durumunu yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

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Gemi Kemal Memişoğlu KKTC Sağlık Bakanlığı
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