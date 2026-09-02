İstanbul'da otopark yangını: 27 kişi hastaneye kaldırıldı

Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir sitenin kapalı otoparkında park halinde bulunan araçlardan birinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bir araca daha sıçradı.

Araçlardaki yangın nedeniyle oluşan duman, sitedeki bir apartmanın içine doldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 37 kişiyi tahliye etti.

[Fotoğraf: DHA]

Tahliye edilenlerin arasında dumandan etkilendiği belirlenen 27 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.