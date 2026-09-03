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Dünya
The Guardian 03.09.2026 00:38

Apple’da tarihi bayrak değişimi: Tim Cook koltuğu devretti

Apple'ın tepe yönetiminde beklenen bayrak değişimi gerçekleşti. İcra kurulu başkanlığı görevine geçen Tim Cook'a 47 milyon dolarlık maaş ve hisse paketi verilirken, şirketin yeni genel müdürü John Ternus oldu.

Apple’da tarihi bayrak değişimi: Tim Cook koltuğu devretti

Dünyanın en değerli teknoloji şirketi unvanını taşıyan 4,7 trilyon dolarlık Apple'da yeni bir dönem başladı. Şirketi 2011 yılından bu yana yöneten Tim Cook, genel müdürlük koltuğunu şirketin donanım mimarlarından John Ternus'a devretti.

Cook, yeni unvanı olan icra kurulu başkanlığı kapsamında 2 milyon dolar taban maaş ve 45 milyon dolarlık hisse senedinden oluşan 47 milyon dolarlık bir paket alacak.

Görevi devralan Ternus ise 3 milyon dolar taban maaş ve performansa dayalı 55 milyon dolarlık hisse ödülüyle toplam 58 milyon dolarlık bir hak edişe sahip olacak.

Tarihi büyümenin ardından yeni görev tanımı

Steve Jobs'ın ardından göreve geldiği günden bu yana şirket hisselerinin yüzde 2 bin 200 değer kazanmasını sağlayan Cook, Apple'ın piyasa değerini 350 milyar dolardan 4,7 trilyon dolara taşıyan devrim niteliğindeki tedarik zincirini kurdu.

Cook, yeni rolünde küresel politika yapıcılarla ilişkileri yönetecek, şirketin kritik üretim merkezi olan Çin ile diplomatik temaslarını sürdürecek ve Washington yönetimiyle dengeleri gözetecek. Çalışanlarına hitaben yayımladığı veda notunda Cook, şirketin geleceğini emin ellere teslim ettiğini ve Ternus'un dünyayı değiştiren ürünler üretme konusundaki yetkinliğine tam güven duyduğunu vurguladı.

Yeni genel müdürün ilk sınavı eylülde

Apple'ın donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcılığı görevinden genel müdürlüğe yükselen 51 yaşındaki Ternus, bugüne kadar iPhone başta olmak üzere şirketin temel donanım süreçlerini yönetti.

Analistler, yeni dönemde donanım ile yapay zekanın çok daha derin bir şekilde entegre edilmesini bekliyor. Ternus'un şirketin lideri olarak ilk kez sahneye çıkacağı 9 Eylül tarihindeki yıllık tanıtım etkinliğinde, katlanabilir yeni telefon modelini tanıtması bekleniyor.

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